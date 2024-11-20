Минобороны презентовало план цифровизации ВВК
В Офисе президента Украины провели межведомственное совещание. Министерство обороны представило план цифровизации ВВК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.
По словам Верещук, совещание имело на себе сразу несколько целей:
- повышение обороноспособности,
- обеспечение справедливости,
- борьба с коррупцией.
"Как и договаривались две недели назад, Минобороны представили план цифровизации ВЛК. Главные цели - избавиться от лишних процедур, обеспечить прозрачность и скорость", - сообщила заместитель.
Она отметила, что на совещании было решено, что в конце этой недели Минобороны уже вынесет план цифровизации ВВК на утверждение правительством.
"Также договорились, что до конца года синхронизируем две важные информационные системы Минздрава и Минсоц: Электронную систему здравоохранения и Единую информационную систему социальной сферы", - подчеркнула Верещук.
Цифровизация ВЛК
Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируют провести цифровизацию военно-врачебных комиссий.
К тому же, еще ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что Минобороны уже разработало модель для цифровой реформы ВВК.
Она отметила, что такая реформа предоставит военнообязанным и военнослужащим возможность получить медицинское заключение "в любом удобном медучреждении".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.