Минобороны презентовало план цифровизации ВВК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.

По словам Верещук, совещание имело на себе сразу несколько целей:

повышение обороноспособности,

обеспечение справедливости,

борьба с коррупцией.

"Как и договаривались две недели назад, Минобороны представили план цифровизации ВЛК. Главные цели - избавиться от лишних процедур, обеспечить прозрачность и скорость", - сообщила заместитель.

Она отметила, что на совещании было решено, что в конце этой недели Минобороны уже вынесет план цифровизации ВВК на утверждение правительством.

"Также договорились, что до конца года синхронизируем две важные информационные системы Минздрава и Минсоц: Электронную систему здравоохранения и Единую информационную систему социальной сферы", - подчеркнула Верещук.