ua en ru
Ср, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минобороны презентовало план цифровизации ВВК

Украина, Среда 20 ноября 2024 19:14
UA EN RU
Минобороны презентовало план цифровизации ВВК Фото: Минобороны представило план цифровизации ВВК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Офисе президента Украины провели межведомственное совещание. Министерство обороны представило план цифровизации ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.

По словам Верещук, совещание имело на себе сразу несколько целей:

  • повышение обороноспособности,
  • обеспечение справедливости,
  • борьба с коррупцией.

"Как и договаривались две недели назад, Минобороны представили план цифровизации ВЛК. Главные цели - избавиться от лишних процедур, обеспечить прозрачность и скорость", - сообщила заместитель.

Она отметила, что на совещании было решено, что в конце этой недели Минобороны уже вынесет план цифровизации ВВК на утверждение правительством.

"Также договорились, что до конца года синхронизируем две важные информационные системы Минздрава и Минсоц: Электронную систему здравоохранения и Единую информационную систему социальной сферы", - подчеркнула Верещук.

Цифровизация ВЛК

Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируют провести цифровизацию военно-врачебных комиссий.

К тому же, еще ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что Минобороны уже разработало модель для цифровой реформы ВВК.

Она отметила, что такая реформа предоставит военнообязанным и военнослужащим возможность получить медицинское заключение "в любом удобном медучреждении".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте