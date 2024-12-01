Комиссия без ТЦК и "анонимизированные данные". Что еще известно о реформе ВВК

В Украине планируется внедрить реформу военно-врачебных комиссий (ВВК). Новый подход позволит не посещать ТЦК, а также исключит возможность манипуляции и злоупотребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

В частности, современная система ВВК имеет два недостатка. С одной стороны, она разрешает отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований. С другой стороны, система не предотвращает включение в ряды ВСУ лиц с серьезными заболеваниями, что создает дополнительные трудности для армии.

"Реформа позволит разделить решение военно-врачебной комиссии на два отдельных набора данных - медицинское и административное. Одни специалисты будут проводить медицинское освидетельствование для ВВК, а другие - будут анализировать анонимизированные результаты этих медосмотров", - говорится в сообщении.

Кроме того, теперь для прохождения ВВК больше не нужно будет идти в ТЦК. Военнообязанные лица смогут самостоятельно выбрать больницу, где желают проходить медосмотр. Оттуда данные будут попадать в Электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ).

В дальнейшем данные будут передаваться в медицинскую информационную систему ВСУ, которая будет модернизирована под эту реформу: появится техническая возможность получать данные из ЭСОЗ и электронный кабинет ВВК.

"Военно-врачебная комиссия получит данные о человеке, ознакомится с ними, и вынесет свое административное решение. Анонимизированные данные будут поступать на случайную комиссию, члены которой не будут знать, чьи документы рассматривают. Это исключит возможность манипуляции и злоупотребления", - пояснили в Минобороны.

Также после каждого решения будет виден цифровой след - электронные подписи как врачи, так и работника ВЛК. Выводы комиссий будут сохраняться.

Внедрение реформы будет проходить в три этапа и должно закончиться уже в ноябре 2025 года.