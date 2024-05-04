В Минобороны рассказали, сколько стоит обеспечение одного солдата

Стоимость содержания одного бойца Вооруженных сил Украины без оружия составляет 1,2 миллиона гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны Юрия Джигира изданию Bloomberg.
Что касается оборонного бюджета, Джигир сказал, что стоимость мобилизационной кампании Киева, направленной на усиление истощенных военных формирований, будет зависеть от ежемесячного призыва — фактора поступления помощи — и решений по ротации.
"Он назвал стоимость содержания одного бойца без оружия в 1,2 миллиона гривен (30 тысяч долларов)", – говорится в материале.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что на одного военного, защищающего Украину, должно быть восемь человек, которые экономически обеспечат его содержание.
В апреле блогер Николас Карма написал о стоимости комплектации бойца бригады спецназначения Нацгвардии "Азов". По информации блогера, одежда военного стоит 37 тысяч гривен, амуниция – почти 255 тысяч гривен.
Во время волны этого года в Украине могут призвать до 500 тысяч человек.
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