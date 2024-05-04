В Минобороны рассказали, сколько стоит обеспечение одного солдата

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что на одного военного, защищающего Украину, должно быть восемь человек, которые экономически обеспечат его содержание.

В апреле блогер Николас Карма написал о стоимости комплектации бойца бригады спецназначения Нацгвардии "Азов". По информации блогера, одежда военного стоит 37 тысяч гривен, амуниция – почти 255 тысяч гривен.

Во время волны этого года в Украине могут призвать до 500 тысяч человек.

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