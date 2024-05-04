У Міноборони розповіли, скільки коштує забезпечення одного солдата

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що на одного військового, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, котрі економічно забезпечать його утримання.

У квітні блогер Ніколас Карма написав про вартість комплектації бійця бригади спецпризначення Нацгвардії "Азов". За інформацією блогера, одяг військового коштує 37 тисяч гривень, амуніція - майже 255 тисяч гривень.

Під час цьогорічної хвилі в Україні можуть призвати до 500 тисяч осіб.

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