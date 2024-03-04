В Украине изучают бронирование от мобилизации с учетом зарплаты и оплаты налогов

Правительство изучает вопрос бронирования от мобилизации на военную службу с учетом оплаты официальной зарплаты и оплаты налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, надо учесть, чтобы в первую очередь были забронированы люди, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, критические предприятия.

Кроме того, изучаются вопросы уплаты налогов, официальной зарплаты, которая для бронирования должна быть средней или выше средней.

"Уплату налогов мы уже считали. А в целом соотношение должно быть таким: не менее чем один к восьми. То есть восемь человек, которые работают, должны обеспечивать одного человека, который защищает и рискует своей жизнью на фронте", - сказал Шмыгаль.

Бронь от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В частности, ранее, как писало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривали возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

Недавно заместитель главы Минцифры Александр Борняков рассказывал, что главной проблемой с броней от мобилизации специалистов IT-сферы является отсутствие взятия многих из них на военный учет, а бронировать ФЛП нельзя и этому есть простое объяснение.

А в начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.