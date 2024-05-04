ua en ru
Сб, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны рассказали, сколько стоит обеспечение одного солдата

Суббота 04 мая 2024 00:16
UA EN RU
В Минобороны рассказали, сколько стоит обеспечение одного солдата Фото: форма ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Ребрина

Стоимость содержания одного бойца Вооруженных сил Украины без оружия составляет 1,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны Юрия Джигира изданию Bloomberg.

Что касается оборонного бюджета, Джигир сказал, что стоимость мобилизационной кампании Киева, направленной на усиление истощенных военных формирований, будет зависеть от ежемесячного призыва — фактора поступления помощи — и решений по ротации.

"Он назвал стоимость содержания одного бойца без оружия в 1,2 миллиона гривен (30 тысяч долларов)", – говорится в материале.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что на одного военного, защищающего Украину, должно быть восемь человек, которые экономически обеспечат его содержание.

В апреле блогер Николас Карма написал о стоимости комплектации бойца бригады спецназначения Нацгвардии "Азов". По информации блогера, одежда военного стоит 37 тысяч гривен, амуниция – почти 255 тысяч гривен.

Во время волны этого года в Украине могут призвать до 500 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны
Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила