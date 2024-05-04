В Минобороны рассказали, сколько стоит обеспечение одного солдата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны Юрия Джигира изданию Bloomberg .

"Он назвал стоимость содержания одного бойца без оружия в 1,2 миллиона гривен (30 тысяч долларов)", – говорится в материале.

Что касается оборонного бюджета, Джигир сказал, что стоимость мобилизационной кампании Киева, направленной на усиление истощенных военных формирований, будет зависеть от ежемесячного призыва — фактора поступления помощи — и решений по ротации.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что на одного военного, защищающего Украину, должно быть восемь человек, которые экономически обеспечат его содержание.

В апреле блогер Николас Карма написал о стоимости комплектации бойца бригады спецназначения Нацгвардии "Азов". По информации блогера, одежда военного стоит 37 тысяч гривен, амуниция – почти 255 тысяч гривен.

Во время волны этого года в Украине могут призвать до 500 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.