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У Міноборони розповіли, скільки коштує забезпечення одного солдата

Субота 04 травня 2024 00:16
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У Міноборони розповіли, скільки коштує забезпечення одного солдата Фото: форма ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Вадим Ребрина

Вартість утримання одного бійця Збройних Сил України без зброї складає 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника міністра оборони Юрія Джигира виданню Bloomberg.

Стосовно оборонного бюджету Джигир сказав, що вартість мобілізаційної кампанії Києва, спрямованої на посилення виснажених військових формувань, залежатиме від щомісячного призову — фактора надходження допомоги — та рішень щодо ротації.

"Він назвав вартість утримання одного бійця без зброї в 1,2 мільйона гривень (30 тисяч доларів)", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що на одного військового, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, котрі економічно забезпечать його утримання.

У квітні блогер Ніколас Карма написав про вартість комплектації бійця бригади спецпризначення Нацгвардії "Азов". За інформацією блогера, одяг військового коштує 37 тисяч гривень, амуніція - майже 255 тисяч гривень.

Під час цьогорічної хвилі в Україні можуть призвати до 500 тисяч осіб.

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