В Минобороны рассказали о передаче более миллиона дронов Силам обороны в этом году

Министерство обороны Украины предоставит Силам обороны и безопасности до конца декабря еще 100 тысяч беспилотников. Всего с начала года ведомством уже было предоставлено украинским защитникам более 1,2 миллиона дронов разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что среди переданных БПЛА за 11 месяцев текущего года были:
"До конца года планируется передать еще около 100 тысяч беспилотников", - добавили в Минобороны.
В министерстве отметили, что обеспечение Сил обороны современными беспилотниками "остается приоритетом, позволяющим усиливать обороноспособность страны и эффективность боевых действий".
Напомним, с начала широкомасштабной военной агрессии РФ в Украине существенно выросли объемы производства оружия. Отечественными специалистами были созданы новейшие разведывательные и ударные дроны, длинные БПЛА, FPV-дроны и беспилотники для уничтожения вражеских аппаратов.
9 декабря президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю увеличить финансирование прямой закупки дронов в бригадах.
К слову, в августе Зеленский сообщил о первом применении украинской ракеты-дрона "Паляница". А недавно стало известно, что Силы обороны Украины получили первую партию ракет-дронов "Пекло".
Добавим, что Украина также разрабатывает дальнобойные БПЛА. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, отечественные дроны могут поражать военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км.
Также сообщалось, что в декабре министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что украинские разработчики создали новый беспилотник ЭЛЬФ-П. Он предназначен для уничтожения российских дронов "Орлан", ZALA и SuperCam.
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