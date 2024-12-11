В Минобороны рассказали о передаче более миллиона дронов Силам обороны в этом году

В оборонном ведомстве отметили, что среди переданных БПЛА за 11 месяцев текущего года были:

40 тысяч разведывательных мультироторных дронов, среди которых более 12 000 "ночных",

5 тысяч разведывательных БПЛА самолетного типа, таких как Shark, "ГОР" и "Фурия",

6 тысяч единиц ударных дронов глубинного поражения, среди которых Ан-196 "Лютый", Firepoint и другие,

2 тысячи многократных ударных БПЛА, таких как Nemesis, "Кажан", "Вампир",

5 тысяч FPV-коптеров многоразового использования.

Кроме того, проинформировали в министерстве, 1,1 млн FPV-дронов-камикадзе - по заказу Минобороны в соответствии с нуждами боевых подразделений - было передано Госспецсвязью.

"До конца года планируется передать еще около 100 тысяч беспилотников", - добавили в Минобороны.

В министерстве отметили, что обеспечение Сил обороны современными беспилотниками "остается приоритетом, позволяющим усиливать обороноспособность страны и эффективность боевых действий".

Производство дронов в Украине

Напомним, с начала широкомасштабной военной агрессии РФ в Украине существенно выросли объемы производства оружия. Отечественными специалистами были созданы новейшие разведывательные и ударные дроны, длинные БПЛА, FPV-дроны и беспилотники для уничтожения вражеских аппаратов.

9 декабря президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю увеличить финансирование прямой закупки дронов в бригадах.

К слову, в августе Зеленский сообщил о первом применении украинской ракеты-дрона "Паляница". А недавно стало известно, что Силы обороны Украины получили первую партию ракет-дронов "Пекло".

Добавим, что Украина также разрабатывает дальнобойные БПЛА. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, отечественные дроны могут поражать военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км.

Также сообщалось, что в декабре министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что украинские разработчики создали новый беспилотник ЭЛЬФ-П. Он предназначен для уничтожения российских дронов "Орлан", ZALA и SuperCam.