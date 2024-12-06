Уничтожает ZALA и "Орлан": Федоров рассказал о новом украинском дроне "ЭЛЬФ-П"
Украинские разработчики создали новый беспилотник "ЭЛЬФ-П". Он предназначен для уничтожения российских дронов "Орлан", ZALA и SuperCam.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Федоров напомнил, что свои разведывательные дроны россияне используют для наведения ракет "Искандер" и беспилотников "Ланцет". При этом сбивать разведывательные вражеские дроны ракетами ПВО дорого и нерационально.
Именно поэтому было создано более дешевое решение - беспилотник "ЭЛЬФ-П".
"Бойцы используют этот дрон на Харьковском, Сумском, Курском и Запорожском направлениях. У нас уже много подтверждений поражений российских разведдронов беспилотником ЭЛЬФ-П", - рассказал Федоров.
По его словам, производители дрона сделали все необходимые шаги для кодификации по стандартам НАТО, а также испытали в боевых условиях. Сейчас производитель совершенствует разработку, чтобы использовать ее для уничтожения "Шахедов".
Использование "Орланов" в Украине.
Россияне используют "Орлан-10" в Украине с самого начала войны в 2014 году, то есть уже более 10 лет.
Однако в этом году, по данным Reuters, Россия начала использовать новые дешевые беспилотники в своих дальних атаках по Украине , чтобы выявлять средства ПВО, фиксировать повреждения и действовать как приманки.
Кроме этого, оккупанты начали ставить камеры заднего обзора для защиты своих разведывательных дронов.
Производство оружия в Украине
С начала полномасштабного вторжения украинские специалисты опередили Россию в технологиях. Были созданы новейшие разведывательные и ударные дроны, "длинные" БПЛА, FPV-дроны и беспилотники для уничтожения вражеских аппаратов изменили ход войны.
В августе Зеленский сообщил о первом применении украинской ракеты-дрона "Паляница". А сегодня стало известно, что Силы обороны Украины получили первую партию ракет-дронов "Ад". Их ВСУ передал президент Владимир Зеленский.
Также по словам главы Минобороны Рустема Умерова, Украина в следующем, 2025 году, планирует увеличить производство оружия.
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