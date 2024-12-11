В Міноборони розповіли про передачу понад мільйона дронів Силам оборони цього року

В оборонному відомстві зазначили, що серед переданих БПЛА за 11 місяців поточного року були:

40 тисяч розвідувальних мультироторних дронів, серед яких понад 12 000 "нічних",

5 тисяч розвідувальних БПЛА літакового типу, таких як Shark, "ГОР" і "Фурія",

6 тисяч одиниць ударних дронів глибинного ураження, серед яких Ан-196 "Лютий", Firepoint та інші,

2 тисячі багаторазових ударних БПЛА, таких як Nemesis, "Кажан", "Вампір",

5 тисяч FPV-коптерів багаторазового використання.

Крім того, поінформували в міністерстві, 1,1 млн FPV-дронів-камікадзе - на замовлення Міноборони відповідно до потреб бойових підрозділів - було передано Держспецзв'язком.

"До кінця року планується передати ще близько 100 000 безпілотників", - додали в Міноборони.

В міністерстві зазначили, що забезпечення Сил оборони сучасними безпілотниками "залишається пріоритетом, що дозволяє посилювати обороноздатність країни та ефективність бойових дій".

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, з початку широкомасштабної військової агресії РФ в Україні суттєво зросли обсяги виробництва зброї. Вітчизняними фахівцями було створено новітні розвідувальні й ударні дрони, "довгі" БПЛА, FPV-дрони та безпілотники для знищення ворожих апаратів.

9 грудня президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю збільшити фінансування прямої закупівлі дронів у бригадах.

До слова, у серпні Зеленський повідомив про перше застосування української ракети-дрона "Паляниця". А нещодавно стало відомо, що Сили оборони України отримали першу партію ракет-дронів "Пекло".

Додамо, що Україна також розробляє далекобійні БПЛА. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, вітчизняні дрони можуть вражати військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км.

Також повідомлялося, що у грудні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що українські розробники створили новий безпілотник ЕЛЬФ-П. Він призначений для знищення російських дронів "Орлан", ZALA та SuperCam.