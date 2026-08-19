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У Міноборони розповіли, коли чекати реформу ТЦК

19:31 19.08.2026 Ср
2 хв
Рішення будуть залежати не лише від міністерства
aimg Валерій Ульяненко
У Міноборони розповіли, коли чекати реформу ТЦК Фото: мобілізація в Україні (скріншот відео)
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Міноборони України готує реформу системи мобілізації та ТЦК, яка відбудеться у "зрозумілій перспективі".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила заступниця міністра оборони Любов Галан на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

За словами посадовиці, оборонному відомству потрібен додатковий час для підготовки, адже фінальне бачення залежить не лише від Міноборони.

"Я думаю, ще потрібен час, тому що, знову ж таки, якісь речі будуть залежати не тільки від Міністерства оборони, але й від бачення інших...", - зазначила Галан.

Вона додала, що відомство вже веде діалог з урядом щодо окремих проблемних питань, тому реформа відбудеться у "зрозумілій перспективі".

Водночас заступниця міністра утрималася від оголошення чітких дедлайнів, зауваживши, що зміни потребують узгодження на найвищому рівні.

"Оскільки це рішення буде прийматися відповідно керівництвом і Міністерством оборони, і загалом військово-політичним керівництвом, то мені би не хотілось називати якісь конкретні терміни", - пояснила Галан.

При цьому вона наголосила, що процес має "адекватний горизонт" і ця "перспектива видима".

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заявляв, що Сухопутні війська та ТЦК готові до реформи мобілізації. Водночас її реалізація є законодавчою та адміністративною роботою Міністерства оборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський також пояснював рішення призначити Ігоря Клименка міністром оборони. За словами глави держави, колишній очільник МВС міг би сприяти врегулюванню питань мобілізації та роботи ТЦК.

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