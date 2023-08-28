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В Крыму сообщают о "работе российской ПВО" и атаке дронов

Евпатория, Крым, Понедельник 28 августа 2023 10:56
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В Крыму сообщают о "работе российской ПВО" и атаке дронов Фото: в Крыму сообщают о "работе российской ПВО" в районе Евпатории (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Крыму снова раздаются взрывы. Сообщают о "работе ПВО" в районе Евпатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители публикуют в сети соответствующие фотографии и видео. На них заметны следы работы ПВО.

Обновлено 11:17

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что на севере и западе Крыма силы ПВО сбили два разведывательных беспилотника.

Взрывы в Крыму

Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по накоплению вражеских солдат, технике и складам с боеприпасами.

23 августа украинские военные смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Еленевка в Крыму.

При этом 24 августа наши военные провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.

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