В Крыму сообщают о "работе российской ПВО" и атаке дронов

Во временно оккупированном Крыму снова раздаются взрывы. Сообщают о "работе ПВО" в районе Евпатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители публикуют в сети соответствующие фотографии и видео. На них заметны следы работы ПВО.

Обновлено 11:17

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что на севере и западе Крыма силы ПВО сбили два разведывательных беспилотника.

Взрывы в Крыму

Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по накоплению вражеских солдат, технике и складам с боеприпасами.

23 августа украинские военные смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Еленевка в Крыму.

При этом 24 августа наши военные провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.