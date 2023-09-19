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Минобороны РФ заявило о работе ПВО из-за атаки БПЛА в Орловской области

Орловская область, РФ, Вторник 19 сентября 2023 23:45
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Минобороны РФ заявило о работе ПВО из-за атаки БПЛА в Орловской области Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Министерстве обороны РФ рассказали о работе систем противовоздушной обороне вечером 19 сентября, и якобы сбитии беспилотника в небе над Орловской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Минобороны РФ.

В ведомстве страны-агрессора, уже традиционно, обвиняют Украину в таком налете БПЛА.

Утверждается, что дрон был самолетного типа, и якобы беспилотник намеревался "совершить атаку" по объектам на территории РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью", - рассказали в российском министерстве.

О последствиях данной "атаки БПЛА", и есть ли повреждения или пострадавшие - в Минобороны РФ ничего не рассказали.

Взрывы и "атаки дронов" в РФ

Отметим, что в последние месяцы в разных областях РФ почти ежедневно раздаются взрывы, и местные власти и чиновники рассказывают о различных налетах беспилотников.

Что касается Орловской области, по подобный инцидент тут произошел 17 сентября, когда неизвестный беспилотник поразил нефтебазу в Орле, в результате чего загорелся резервуар с горючей жидкостью.

Перед этим той же ночью дважды сообщалось о якобы атаке БПЛА на Москву, и работе ПВО в Подмосковье, где один из дронов был сбит в районе Домодедово.

Ранее сообщалось, что 16 сентября, в Минобороны РФ заявили о ночном налете беспилотников и работе систем противовоздушной обороны в Тверской и Калужской областях, где якобы были сбиты два дрона.

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