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Минобороны РФ заявило о еще одной атаке БПЛА на Москву и сбитии дрона у аэропорта

Воскресенье 17 сентября 2023 04:48
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Минобороны РФ заявило о еще одной атаке БПЛА на Москву и сбитии дрона у аэропорта Фото: в РФ заявили о новой атаке дрона на Москву, и работе ПВО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Подмосковье (РФ) второй раз за ночь работали системы противовоздушной обороны из-за еще одного налета БПЛА. По данным российских властей, был сбит дрон в Домодедовском районе. Там расположен один из московских аэропортов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Министерства обороны РФ.

В российском ведомстве утверждают, что этот беспилотник самолетного типа якобы намеревался атаковать некие объекты на территории РФ.

Уже традиционно в инциденте в российском Минобороны винят украинскую сторону.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в результате происшествия, по предварительным данным, разрушений нет, и никто не пострадал.

"Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - заявил он.

Атака БПЛА на Москву 17 сентября

Напомним, перед этим после полуночи в Минобороны РФ рассказали о работе систем ПВО из-за атаки дрона на Москву. Местные власти тогда заявили, что беспилотник был сбит в городском округе Истра.

Между тем в московских аэропортах вводили план "Ковер", из-за чего были задержаны 24 рейса. В частности, 9 задержали и 2 отменили во Внуково, 8 задержали в Домодедово, и 7 задержали в Шереметьево.

Напомним, что одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля. Известно, что неизвестные беспилотники ударили по деловому центру российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

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Москва атака дронов Подмосковье
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