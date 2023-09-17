В Орловской области РФ сообщили об атаке БПЛА и взрыве с пожаром на нефтебазе
В Орловской области (РФ) прогремел взрыв в ночь на воскресенье, 17 сентября, после чего произошел пожар на нефтебазе. Перед этим местные жители слышали звук полета дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и российские Telegram-каналы.
Возгорание произошло на территории орловской нефтебазы, где, по предварительной информации, загорелись резервуары с топливом.
Как рассказывали жители Орла, перед взрывом они слышали звук, характерный для пролета беспилотника.
Позже представители МЧС заявили, что резервуар с топливом в Орле уже был потушен.
Предварительно, полыхал резервуар компании "Орелнефтепродукт" на Семинарской улице города.
Позже на ситуацию отреагировал губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков. Он рассказал, что около 3:50 по местному времени на территории города Орла "произошло падение беспилотного летательного аппарата".
"Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. Место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем", - написал чиновник в своем Telegram.
Он также добавил, что по предварительным данным - пострадавших нет.
Взрывы и "атаки дронов" в РФ
Отметим, что в последние месяцы в разных областях РФ почти ежедневно раздаются взрывы, и местные власти и чиновники рассказывают о различных налетах беспилотников.
Так, например, этой ночью дважды сообщалось о якобы атаке БПЛА на Москву, и работе ПВО в Подмосковье, где один из дронов был сбит в районе Домодедово.
Перед этим, 16 сентября, в Минобороны РФ заявили о ночном налете беспилотников и работе систем противовоздушной обороны в Тверской и Калужской областях, где якобы были сбиты два дрона.
14 сентября о подобной ситуации рассказывали в российской Брянской области. Перед этим на атаку БПЛА жаловались в Курской области в городе Рыльск, а происходило это 11 сентября.
За день до этого дрон атаковал "Редкинский опытный завод" в Тверской области России, и произошел взрыв. Предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности.
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