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Міноборони РФ заявило про роботу ППО через атаку БПЛА в Орловській області

Орловська область, РФ, Вівторок 19 вересня 2023 23:45
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Міноборони РФ заявило про роботу ППО через атаку БПЛА в Орловській області Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Міністерстві оборони РФ розповіли про роботу систем протиповітряної оборони увечері 19 вересня, та нібито збиття безпілотника в небі над Орловською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Міноборони РФ.

У відомстві країни-агресора, вже традиційно, звинувачують Україну в такому нальоті БПЛА.

Стверджується, що дрон був літакового типу і нібито безпілотник мав намір "здійснити атаку" по об'єктах на території РФ.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над Орловською областю", - розповіли у російському міністерстві.

Про наслідки цієї "атаки БПЛА", і чи є пошкодження або постраждалі - у Міноборони РФ нічого не розповіли.

Вибухи та "атаки дронів" у РФ

Зазначимо, що в останні місяці в різних областях РФ майже щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники розповідають про різні нальоти безпілотників.

Що стосується Орловської області, за інцидентом тут стався 17 вересня, коли невідомий безпілотник вразив нафтобазу в Орлі, внаслідок чого загорівся резервуар з горючою рідиною.

Перед цим тієї ж ночі двічі повідомлялося про нібито атаку БПЛА на Москву, і роботу ППО в Підмосков'ї, де один із дронів був збитий в районі Домодєдово.

Раніше повідомлялося, що 16 вересня, в Міноборони РФ заявили про нічний наліт безпілотників і роботу систем протиповітряної оборони в Тверській та Калузькій областях, де нібито було збито два дрони.

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