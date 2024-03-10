В Минобороны РФ заявили о "уничтожении" дронов в Белгородской области

В ведомстве страны-агрессора утверждают, что эта воздушная атака "в течение текущей ночи" была отбита. В "налете" дронов российская сторона традиционно обвиняет Украину.

Как отчитывается Минобороны РФ, была "пресечена попытка" совершить атаку с применением БПЛА самолетного типа по неуказанным объектам на территории страны.

"Очередными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в заявлении.

Однако спустя примерно пол часа в российском министерстве выпустили новое сообщение, также о работе ПВО по двум дронам в этом же регионе. В нем говорится, что около 06:40 по местному времени также были "уничтожены два украинских беспилотника" в небе над Белгородской областью.

Атаки дронов в России

Напомним, перед этим в Минобороны РФ отчитывались, что в ночь на 8 марта была якобы отражена массированная атака беспилотников, и системы ПВО работали в нескольких регионах. В частности, речь шла о сбитии дронов над территорией Волгоградской и Белгородской областей.

Ранее сообщалось, что 6 марта дроны атаковали три региона - под ударом были аэродром, склад и нефтебаза.

Также перед этим беспилотники атаковали нефтебазу в Белгородской области. ГУР подтвердили операцию.

Кроме того, в ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге раздались взрывы. Россияне заявляли об атаке дронов, а в сети писали, что обломки от работы российской ПВО упали в жилом массиве и повредили здание.

А днем 2 марта россияне пожаловались на атаку дрона в Брянской области. Там неизвестный дрон атаковал группу сотрудников Следственного комитета РФ. Следователь и следователь-криминалист получили ранения, а еще двое сотрудников ведомства были контужены.