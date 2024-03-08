Россияне жалуются на атаки дронов: в каких регионах якобы работала ПВО

Россию в ночь на 8 марта атаковали дроны. В некоторых регионах, якобы, работала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Одиннадцать дронов россияне якобы уничтожили над территорией Волгоградской области. Один беспилотник якобы уничтожили над территорией Белгородской области. Россияне считают, что дроны якобы были украинскими.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, одиннадцать БпЛА уничтожены над территорией Волгоградской области.", - написали на канале.

Позже Минобороны заявило об "сбитии" еще 4 якобы украинских беспилотниках.

"Минобороны РФ сообщило об уничтожении в районе 07.00 мск средствами ПВО еще 4 украинских БПЛА над территорией Волгоградской области", - сообщили российские СМИ.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку и сообщил, что Минобороны якобы уничтожили все дроны. Количество он не уточнил.

"Сегодня утром была отражена атака БПЛА в Городищенском районе Волгоградской области. Беспилотные летательные аппараты уничтожены силами Минобороны. Приняты меры по обеспечению безопасности жителей. Жертв и разрушений нет", - написал Бочаров.

Губернатор Белгородской области случившееся не комментировал.

Атаки дронов по РФ

Ранее мы писали, что дроны атаковали три региона 6 марта. Под ударом были аэродром, склад и нефтебаза.

Также беспилотники атаковали нефтебазу в Белгородской области. ГУР подтвердили операцию.