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В Минобороны РФ заявили о работе ПВО из-за атаки дронов в трех областях

Четверг 07 марта 2024 07:19
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В Минобороны РФ заявили о работе ПВО из-за атаки дронов в трех областях Иллюстративное фото: в Минобороны РФ рассказали о работе ПВО из-за якобы атаки дронов (doblest club)
Автор: Владимир Костырин

В Российской Федерации в ночь на 7 марта работали силы и средства противовоздушной обороны в трех областях из-за якобы атаки беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Как утверждают в оборонном ведомстве страны-агрессора, речь идет о Курской, Брянской и Тульской областях.

В российском министерстве в "налете" беспилотников традиционно обвиняют Украину, и рапортуют о "пресечении попытки" атаки БПЛА самолетного типа по неназванным объектам на территории страны.

Также российская сторона заявляет о якобы перехвате и сбитии 5 дронов, а именно:

  • один беспилотник был перехвачен над Курской областью,
  • три БПЛА уничтожены над Брянской областью
  • два дрона сбиты над Тульской областью.

О последствиях такой атаки дронов и работы ПВО в Минобороны РФ ничего не рассказали.

"Атаки дронов" в России

Напомним, ранее этой ночью губернатор российской Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что над Клинцевским районом и Новозыбковским городским округом средствами ПВО были якобы уничтожены два беспилотника.

Перед этим в РФ сообщили об "уничтожении беспилотника" возле порта Бронка под Санкт-Петербургом над Финским заливом.

Также сообщалось, что в ночь на 24 февраля в Курской и Тульской областях РФ работали силы и средства противовоздушной обороны из-за якобы атаки дронов. Сообщалось о сбитии двух БпЛА.

Также в российском городе Липецк прогремел ряд взрывов, после чего на территории местного металлургического комбината возник пожар. Предприятие атаковали беспилотники.

Ночью 25 февраля россияне заявили об атаке дронов над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

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