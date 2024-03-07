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В России заявили об "избиении" беспилотников над Брянской областью

Брянск, Четверг 07 марта 2024 06:00
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В России заявили об "избиении" беспилотников над Брянской областью Фото: в России заявили об "сбитии" беспилотников над Брянской областью (GettyImages)
Автор: Ксения Вертебная

В ночь на 7 марта губернатор Брянской области заявил, что над областью ранним утром были "сбиты" два украинских беспилотника самолетного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области России Александра Богомаза.

По его словам, два беспилотных летательных аппарата были "уничтожены" силами Воздушно-космических сил Министерства обороны РФ над Клинцевским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавшие и разрушения не зафиксированы.

За последний час воздушная тревога и угроза ударов дронами или ракетами была объявлена в трех соседних с Брянской областях России: Курской, Белгородской и Воронежской.

Напомним, ранее российские войска сообщили об уничтожении беспилотника у порта Бронка под Санкт-Петербургом . Он был сбит над Финским заливом. По данным российского министерства, около 19:30 наблюдалась попытка атаки беспилотным летательным аппаратом на объекты РФ.

"Применяя средства противовоздушной обороны, беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Ленинградской области", - отметили в сообщении.

Кроме того, 10 января россияне сообщали о сбитии дрона в Саратовской области, вблизи аэродрома "Энгельс" . По сообщению Минобороны РФ, противовоздушная оборона, по утверждению, уничтожила беспилотник ночью. Россияне обвинили Украину в "террористической атаке".

Губернатор Саратовской области подчеркнул, что, по их утверждениям, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит над территорией Энгельского района.

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