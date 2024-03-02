Россияне пожаловались на атаку дрона на порт под Петербургом

Российские военные заявили об уничтожении дрона вблизи порта Бронка под Санкт-Петербургом. Дрон сбили над Финским заливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС , цитирующее заявление Минобороны РФ.

Так, в российском министерстве жалуются на попытку атаки беспилотником самолетного типа на объекты РФ. Инцидент якобы произошел около 19:30 по местному времени.

"Очередными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области", - цитирует российское СМИ заявление министерства.

В российском министерстве не рассказали, что именно пытался атаковать дрон и где его сбили, но накануне в российских Telegram-каналах распространяли видео с работой ПВО вблизи порта Бронка под Санкт-Петербургом. Россияне заявляли, что беспилотник был сбит над Финским заливом.

Третья атака дронов в РФ за день

Напомним, в ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге раздались взрывы. Россияне заявляли об атаке дронов, а в сети писали, что обломки от работы российской ПВО упали в жилом массиве и повредили здание.

А днем россияне пожаловались на атаку дрона в Брянской области. Там неизвестный дрон атаковал группу сотрудников Следственного комитета РФ. Следователь и следователь-криминалист получили ранения, а еще двое сотрудников ведомства были контужены.

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