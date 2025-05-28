Каталог продуктов для ВСУ изменят? Что могут добавить в меню военных

В Министерстве обороны инициируют обновление каталога пищевых продуктов для Вооруженных сил Украины. Учитывая это меню военных может измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Почему каталог пищевых продуктов хотят изменить

Украинцам рассказали, что команда закупочного агентства Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) представила предложения по обновлению номенклатуры каталога продуктов питания для ВСУ:

оборонному ведомству;

командованию Сил логистики;

командованию Медицинских сил.

Отмечается, что цель такой инициативы:

оптимизировать ассортимент (сохраняя его разнообразие);

предотвратить размывание общей стоимости комплекта питания.

По словам директора Департамента политики закупок МОУ Глеба Каневского, обновление каталога - это логическое продолжение системной работы ГОТ по внедрению эффективной, прозрачной и экономически обоснованной модели закупок для войска.

Отдельно продолжается анализ описаний к товарам: они должны соответствовать действующим государственным стандартам, но также отражать реальное товарное предложение на рынке.

"Далее - работа с рынком, анализ предложений и окончательное формирование состава обновленного каталога", - отметили в Минобороны.

Как обновление каталога поможет сэкономить

Каневский рассказал, что в течение прошлого года благодаря вышеупомянутым подходам ГОТ на продовольственном обеспечении удалось сэкономить примерно 6 млрд гривен (из предусмотренных на это более 29 млрд гривен).

"Наш приоритет - обеспечить военных качественным, сбалансированным рационом, одновременно повышая эффективность использования бюджетных средств", - подчеркнул эксперт.

Уточняется, что пересмотр каталога основывается на данных, полученных во время цифровизации процесса учета потребления пищевых продуктов, ведь это позволило принимать решения, учитывая реальные статистические показатели.

Директор программы питания ГОТ Галина Литош напомнила, что в этом году каталог содержит 360 артикулов, часть из которых "фактически не используется".

"Это создает риски ценовых манипуляций и затрудняет формирование экономически обоснованной стоимости комплекта в целом. Мы уже проходили этапы обновления каталога, поэтому нынешние изменения - логическое продолжение этой работы", - объяснила специалист.

По ее словам, количество позиций в каталоге планируют скорректировать "до примерно 340".

Что именно может измениться в меню и рационе военных

В связи с активными боевыми действиями и изменением запросов от военнослужащих, из каталога предлагается изъять те позиции, которые фактически не заказываются - из-за сложностей:

с транспортировкой;

с хранением;

с потреблением.

"Речь идет, в частности, об отдельных мясных, молочных, овощных и фруктовых позициях", - уточнили в Минобороны.

Так, например, планируется заменить:

малину на голубику;

охлажденную свинину и некоторые рыбные позиции - на замороженные (частично) и т.д.

"Как показывает практика, из-за более длительного срока потребления военные, при наличии альтернативы, преимущественно выбирают мясные и рыбные позиции в замороженном виде, а не охлажденном", - объяснила Литош.

Между тем ягоды (в частности малина) требуют специальных условий транспортировки и хранения, поэтому нередко "прибывают уже ненадлежащего качества".

"Относительно рыбы - дополнительно планируется расширить ассортимент именно украинских производителей", - отметила директор программы питания ГОТ.

Она уточнила, что в каталог могут добавить, в частности:

калиброванные рыбные стейки;

чищеную замороженную рыбу локальных производств;

потрошеную замороженную рыбу локальных производств.

"Другие позиции, предлагаемые к изъятию, имеют в каталоге похожие по характеристикам аналоги, поэтому эти изменения не скажутся на общем разнообразии ассортимента", - уточнила Литош.

Сообщается также, что есть запрос на добавление в каталог новых позиций, которые пока не предусмотрены, но пользуются спросом среди личного состава. Среди них: