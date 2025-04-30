Обновленные сухпайки для ВСУ: Минобороны предусмотрело кошерные и халяльные опции
Министерство обороны Украины утвердило обновленную техническую спецификацию на суточный полевой набор продуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как пояснили в ведомстве, кроме обычных, для военных можно закупать халяльные и кошерные сухпайки. Это должно улучшить питание военнослужащих в соответствии с их религиозными потребностями.
"Халяльные сухпайки разработаны для военных, которые придерживаются исламских норм питания. В то же время кошерные сухпайки соответствуют требованиям кашрута и предназначены для военнослужащих, исповедующих иудаизм", - сказано в сообщении.
В целом сухпайки состоят из трех рационов (завтрака, обеда, ужина) и содержат:
- галеты из муки пшеничной первого сорта;
- сухари из муки пшеничной первого сорта или из муки ржаной обивочной;
- готовое к употреблению первое блюдо (борщ с мясом или супы с мясом в ассортименте);
- готовое к употреблению второе блюдо (каши с мясом или овощи с мясом в ассортименте);
- кофе растворимый;
- чай;
- сахар;
- мед натуральный;
- джем фруктовый (в ассортименте);
- перец черный молотый;
- соль;
- ложка пластиковая одноразовая;
- салфетка бумажная;
- салфетка гигиеническая влажная.
В зависимости от типа сухпайка (обычный, халяльный или кошерный) ассортимент первых блюд состоит из борща с мясом говядины или супов с мясом свинины, курицы, баранины или говядины. Соответственно и перечень вторых блюд включает, в частности, разнообразные каши со свининой, говядиной, бараниной, курицей и тому подобное.
Эти спецификации учитывают не только религиозные стандарты, но и высокие требования к качеству продуктов и их питательной ценности.Кроме того, готовые к употреблению первое и второе блюда должны фасоваться в реторт-пакеты - современную упаковку, обеспечивающую длительный срок хранения.
Ключевые элементы спецификаций:
- Продукты халяльных сухпайков должны соответствовать исламским нормам питания (стандарт Халяль) и быть сертифицированы аккредитованными органами в Украине или арабо-мусульманских странах.
- Продукты кошерных сухпайков должны соответствовать кашруту, без запрещенных ингредиентов.
- Также учтено удобство и скорость приготовления на поле боя. Все продукты соответствуют стандартам безопасности и качества, установленным в Украине.
Скандал с поставками продуктов ВСУ
Ранее РБК-Украина сообщало о нескольких случаях поставки некачественной продукции в Вооруженные силы Украины. В таких ситуациях ответственность обычно возлагается на поставщика, который может подвергнуться санкциям.
В октябре произошел громкий инцидент с некачественными консервами для армии, после чего Государственный оператор тыла (ГОТ) инициировал служебную проверку.
Впоследствии стало известно, что в Украине введены новые стандарты качества для мяса птицы, рыбы и молочных продуктов, поставляемых Вооруженным силам. Это решение было принято после проверок, которые выявили случаи курятины с избыточной влажностью.
Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков утвердил более строгие требования к уровню влаги в мясе птицы, количеству глазури на рыбе и составу молочных продуктов. Отныне молочная продукция для ВСУ должна изготавливаться только из коровьего или овечьего молока
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