Обновленные сухпайки для ВСУ: Минобороны предусмотрело кошерные и халяльные опции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, кроме обычных, для военных можно закупать халяльные и кошерные сухпайки. Это должно улучшить питание военнослужащих в соответствии с их религиозными потребностями.

"Халяльные сухпайки разработаны для военных, которые придерживаются исламских норм питания. В то же время кошерные сухпайки соответствуют требованиям кашрута и предназначены для военнослужащих, исповедующих иудаизм", - сказано в сообщении.

В целом сухпайки состоят из трех рационов (завтрака, обеда, ужина) и содержат:

галеты из муки пшеничной первого сорта;

сухари из муки пшеничной первого сорта или из муки ржаной обивочной;

готовое к употреблению первое блюдо (борщ с мясом или супы с мясом в ассортименте);

готовое к употреблению второе блюдо (каши с мясом или овощи с мясом в ассортименте);

кофе растворимый;

чай;

сахар;

мед натуральный;

джем фруктовый (в ассортименте);

перец черный молотый;

соль;

ложка пластиковая одноразовая;

салфетка бумажная;

салфетка гигиеническая влажная.

В зависимости от типа сухпайка (обычный, халяльный или кошерный) ассортимент первых блюд состоит из борща с мясом говядины или супов с мясом свинины, курицы, баранины или говядины. Соответственно и перечень вторых блюд включает, в частности, разнообразные каши со свининой, говядиной, бараниной, курицей и тому подобное.

Эти спецификации учитывают не только религиозные стандарты, но и высокие требования к качеству продуктов и их питательной ценности.Кроме того, готовые к употреблению первое и второе блюда должны фасоваться в реторт-пакеты - современную упаковку, обеспечивающую длительный срок хранения.

Ключевые элементы спецификаций: