ua en ru
Вт, 28 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Кабмин ввел электронные направления на ВВК для военнообязанных

Вторник 28 января 2025 12:55
UA EN RU
Кабмин ввел электронные направления на ВВК для военнообязанных Иллюстративное фото: Кабмин ввел электронные направления на ВВК (armyinform_com.ua)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации в особый период. Нововведения предусматривают введение электронной формы направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) для прохождения медицинского осмотра.

Об этом заявил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Отныне электронные направления будут формироваться автоматизировано через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это упростит процесс и обеспечит прозрачность процедуры.

Кроме того, военнообязанные и резервисты теперь могут самостоятельно и добровольно получить направление на ВВК, создав соответствующий запрос через электронный кабинет призывника.

Нововведение направлено на удобство и повышение эффективности процесса мобилизации.

Военно-врачебная комиссия (ВВК) - это специальный медицинский орган, который занимается определением пригодности граждан к военной службе по состоянию здоровья. ВВК оценивает физическое и психическое состояние призывников, военнообязанных и резервистов во время мобилизации, прохождения срочной службы или заключения контракта. Комиссия также рассматривает случаи, связанные с получением ранений, травм или других заболеваний во время службы.

В состав ВВК входят врачи различных специализаций, которые проводят осмотры, анализируют результаты медицинских обследований и принимают решение о пригодности к службе. Результаты работы комиссии являются обязательными для учета при распределении на должности, увольнения с военной службы или определения потребностей в лечении. Основная цель ВВК - обеспечить надлежащее состояние здоровья военнослужащих и эффективность выполнения задач в военных условиях.

Мобилизация в Украине

Стоит напомнить, что в период военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ. Проверить его могут не только представители ТЦК и СП, но и полицейские и пограничники.

Ранее РБК-Украина сообщало, что грозит военнообязанным лицам, которые не оплатят штраф от ТЦК.

Также в Минобороны заявляли, что все военнообязанные украинцы должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год.

А недавно мы писали о том, что электронные направления на ВВК появятся в "Резерв+" уже в феврале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВЛК Мобилизация в Украине
NEWS
Кабмин ввел электронные направления на ВВК для военнообязанных
Кабмин ввел электронные направления на ВВК для военнообязанных
DAILY
Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше