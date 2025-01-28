Кабмин ввел электронные направления на ВВК для военнообязанных
Кабинет Министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации в особый период. Нововведения предусматривают введение электронной формы направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) для прохождения медицинского осмотра.
Об этом заявил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Отныне электронные направления будут формироваться автоматизировано через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это упростит процесс и обеспечит прозрачность процедуры.
Кроме того, военнообязанные и резервисты теперь могут самостоятельно и добровольно получить направление на ВВК, создав соответствующий запрос через электронный кабинет призывника.
Нововведение направлено на удобство и повышение эффективности процесса мобилизации.
Военно-врачебная комиссия (ВВК) - это специальный медицинский орган, который занимается определением пригодности граждан к военной службе по состоянию здоровья. ВВК оценивает физическое и психическое состояние призывников, военнообязанных и резервистов во время мобилизации, прохождения срочной службы или заключения контракта. Комиссия также рассматривает случаи, связанные с получением ранений, травм или других заболеваний во время службы.
В состав ВВК входят врачи различных специализаций, которые проводят осмотры, анализируют результаты медицинских обследований и принимают решение о пригодности к службе. Результаты работы комиссии являются обязательными для учета при распределении на должности, увольнения с военной службы или определения потребностей в лечении. Основная цель ВВК - обеспечить надлежащее состояние здоровья военнослужащих и эффективность выполнения задач в военных условиях.
Мобилизация в Украине
Стоит напомнить, что в период военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ. Проверить его могут не только представители ТЦК и СП, но и полицейские и пограничники.
Ранее РБК-Украина сообщало, что грозит военнообязанным лицам, которые не оплатят штраф от ТЦК.
Также в Минобороны заявляли, что все военнообязанные украинцы должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год.
А недавно мы писали о том, что электронные направления на ВВК появятся в "Резерв+" уже в феврале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.