В Минобороны объяснили, кто из военных получит "тыловую надбавку"

Дополнительную "тыловую надбавку" назначают бойцам, не получающим больших вознаграждений в размере 30, 50 или 100 тысяч гривен. При этом наличие или отсутствие подписанного контракта не влияет на назначение этой помощи.

Если военный имеет право на несколько видов дополнительных выплат, ему будут начисляться только одна - самая большая из них. Деньги за июнь поступят бойцам одновременно с остальными вознаграждениями за этот период.

Когда прибавку не начисляют

В Минобороны определили случаи, когда "тыловой прибавки" не будет. Деньги не будут начислять, когда военнослужащий:

находится в отпуске или в командировке на обучении;

находится в распоряжении командира или освобожден от должности;

причислен к резервным или запасным ротам;

учится как курсант в высшем военном учебном заведении;

имеет действующие дисциплинарные ограничения.

Напомним, Минобороны Украины представило три новых вида контрактов для военнослужащих: базовый, боевой и пехотно-штурмовой.

Для тех, кто будет занимать пехотно-штурмовые должности, денежное довольствие может составлять до 460 тысяч гривен в месяц. Оно включает в себя базовый оклад в размере 20 тысяч гривен, а также дополнительные выплаты по системе "10/20/40".

Кроме того, новые контракты предусматривают дополнительные вознаграждения за успешное выполнение боевых задач, единовременную выплату после первого подписания контракта, а также ежегодное пособие на оздоровление.