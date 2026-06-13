До 100 тысяч гривен: какие доплаты будут военным с новыми контрактами ВСУ

Военнослужащие по новым контрактам будут получать дополнительные вознаграждения за боевые результаты, выплату за первый подписанный контракт и ежегодную помощь на оздоровление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Министерство обороны запускает комплексную трансформацию военной службы, ключевыми принципами которой названы четкие сроки службы, справедливая оплата и гарантия отсрочки после завершения контракта.

В рамках этой трансформации предусмотрена отдельная система дополнительных выплат.

Для военнослужащих предусмотрены следующие вознаграждения:

100 000 гривен - за каждого врага, взятого в плен;

15 000 гривен - за каждого уничтоженного врага в контактном или стрелковом бою.

Выплата за первый контракт

Защитники, которые заключают контракт впервые, будут получать единовременную выплату в диапазоне от 27 000 до 33 000 гривен - в зависимости от воинского звания.

Ежегодная выплата на оздоровление

Раз в год военнослужащие смогут получить выплату на оздоровление - от 20 000 гривен.