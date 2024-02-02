В Минобороны объяснили, почему в законе о мобилизации не идет речь о призыве 500 тысяч человек

По его словам, законопроект о мобилизации не создан под какое-либо конкретное количество людей, которое нужно набрать в ВСУ.

"Мы говорим о создании того механизма, который присоединит к армии столько людей, сколько нужно. И уже дальше эту цифру будет диктовать реальность боевых действий с одной стороны, и способность, собственно, этого мобилизационного механизма привлечь людей к войску, способность государства за определенное время определенное количество людей всем обеспечить и так далее", - отметил Павлюк.

Он отметил, что все механизмы, предусмотренные в указанном законопроекте, не будут созданы мгновенно.

"Там много механизмов надо создавать. Это касается многого, многие положения требуют еще отдельной нормативной базы. Это нормально. Другое дело, что в условиях войны мы стремимся, чтобы это как можно быстрее заработало. Работы еще много", - сказал он.

Комментируя сроки, в которые может заработать новый закон, Павлюк подчеркнул, что для страны было бы лучше, если бы этот механизм мобилизации был уже усовершенствован.

"Мы рассчитываем, что как можно скорее будет и поддержан законопроект в парламенте и впоследствии подписан президентом", - отметил представитель Минобороны.

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона, среди прочего, содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу относительно предоставления "брони" от призыва для ряда украинцев, указаны причины, по которым неявка в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) может не быть нарушением, относительно разрешения рассылать повестки в "военкомат" через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Ранее РБК-Украина подготовило краткий пересказ новых правил, и какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации.

Подробнее о законопроекте по мобилизации - читайте в нашем материале по ссылке.