ua en ru
Пт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны объяснили, почему в законе о мобилизации не идет речь о призыве 500 тысяч человек

Украина, Пятница 02 февраля 2024 13:50
UA EN RU
В Минобороны объяснили, почему в законе о мобилизации не идет речь о призыве 500 тысяч человек Фото: у Минобороны объяснили, почему в законе о мобилизации не идет речь о призыве 500 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Новый законопроект по мобилизации в Украине вообще не регулирует вопрос о необходимом количестве призывников, ведь в первую очередь документ предлагает создать новый механизм и улучшить процедуру набора людей в армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Управления прессы и информации Минобороны Украины Иллариона Павлюка в эфире телемарафона.

По его словам, законопроект о мобилизации не создан под какое-либо конкретное количество людей, которое нужно набрать в ВСУ.

"Мы говорим о создании того механизма, который присоединит к армии столько людей, сколько нужно. И уже дальше эту цифру будет диктовать реальность боевых действий с одной стороны, и способность, собственно, этого мобилизационного механизма привлечь людей к войску, способность государства за определенное время определенное количество людей всем обеспечить и так далее", - отметил Павлюк.

Он отметил, что все механизмы, предусмотренные в указанном законопроекте, не будут созданы мгновенно.

"Там много механизмов надо создавать. Это касается многого, многие положения требуют еще отдельной нормативной базы. Это нормально. Другое дело, что в условиях войны мы стремимся, чтобы это как можно быстрее заработало. Работы еще много", - сказал он.

Комментируя сроки, в которые может заработать новый закон, Павлюк подчеркнул, что для страны было бы лучше, если бы этот механизм мобилизации был уже усовершенствован.

"Мы рассчитываем, что как можно скорее будет и поддержан законопроект в парламенте и впоследствии подписан президентом", - отметил представитель Минобороны.

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона, среди прочего, содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу относительно предоставления "брони" от призыва для ряда украинцев, указаны причины, по которым неявка в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) может не быть нарушением, относительно разрешения рассылать повестки в "военкомат" через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Ранее РБК-Украина подготовило краткий пересказ новых правил, и какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации.

Подробнее о законопроекте по мобилизации - читайте в нашем материале по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Призыв в армию Министерство обороны Украины
NEWS
Должны знать все. С какого возраста забирают в ВСУ по мобилизации
Должны знать все. С какого возраста забирают в ВСУ по мобилизации
DAILY
Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва