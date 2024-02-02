У Міноборони пояснили, чому в законі про мобілізацію не йдеться про призов 500 тисяч осіб

Новий законопроєкт щодо мобілізації в Україні взагалі не регулює питання щодо необхідної кількості призовників, адже насамперед документ пропонує створити новий механізм і покращити процедуру набору людей до армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Управління преси та інформації Міноборони України Ілларіона Павлюка в ефірі телемарафону.

За його словами, законопроєкт про мобілізацію не створений під якусь конкретну кількість людей, яку треба набрати до ЗСУ.

"Ми говоримо про створення того механізму, який доєднає до війська стільки людей, скільки потрібно. І вже далі цю цифру буде диктувати реальність бойових дій з одного боку, і спроможність, власне, цього мобілізаційного механізму залучити людей до війська, спроможність держави за певний час певну кількість людей всім забезпечити й так далі", - зазначив Павлюк.

Він наголосив, що всі механізми, які передбачені у вказаному законопроєкті, не будуть створені миттєво.

"Там багато механізмів треба створювати. Це стосується багато чого, багато положень вимагають ще окремої нормативної бази. Це нормально. Інша справа, що в умовах війни ми прагнемо, щоб це якнайшвидше запрацювало. Роботи ще багато", - сказав він.

Коментуючи терміни, в які може запрацювати новий закон, Павлюк підкреслив, що для країни було б найкращим, якби цей механізм мобілізації було уже вдосконалено.

"Ми розраховуємо, що якнайшвидше буде і підтримано законопроєкт в парламенті й згодом підписано президентом", - зазначив представник Міноборони.

Законопроект про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проекті закону, серед іншого, містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для низки українців, вказані причини, за яких неявка в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) може не бути порушенням, щодо дозволу надсилати повістки до "військкомату" через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Раніше РБК-Україна підготувало стислий переказ щодо нових правил, та які зміни готує українцям законопроект про мобілізацію.

Детальніше про законопроект щодо мобілізації - читайте у нашому матеріалі за посиланням.