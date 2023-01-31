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В Минобороны показали работу польской САУ Krab на фронте

Иллюстративное фото: в Минобороны показали работу польской САУ Krab на фронте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают ликвидировать россиян при помощи польской самоходной артиллерийской установки Krab.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, польские САУ не затихают ни на мгновение, поскольку работы у экипажей артиллерии больше, чем достаточно.

"Эти "щипуны" достают врага за десятки километров с такой точностью, что могут попасть в коробочку из-под спичек", - добавляют в Минобороны.

Напомним, ранее в десантно-штурмовых войсках показали, как украинские защитники загнали в ловушку оккупантов при помощи САУ Krab.

Также мы писали, что в Польше развернули скрытую мастерскую, на которой в том числе ремонтируют САУ Krab.

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