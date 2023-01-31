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У Міноборони показали роботу польської САУ Krab на фронті

Ілюстративне фото: у Міноборони показали роботу польського САУ Krab на фронті (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують ліквідувати росіян за допомогою польської самохідної артилерійської установки Krab.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Telegram.

Як зазначають у відомстві, польські САУ не затихають ні на мить, оскільки роботи у екіпажів артилерії більше, ніж достатньо.

"Ці "щипуни" дістають ворога за десятки кілометрів з такою точністю, що можуть влучити в коробочку з-під сірників", - додають у Міноборони.

Нагадаємо, раніше у десантно-штурмових військах показали, як українські захисники загнали в пастку окупантів за допомогою САУ Krab.

Також ми писали, що в Польщі розгорнули приховану майстерню, на якій ремонтують САУ Krab.

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