Загнали в ловушку с помощью "Краба". ВСУ показали, как уничтожили оккупантов возле Бахмута

Украинские десантники продолжают уничтожать оккупантов возле Бахмута Донецкой области. На этот раз россиян удалось загнать в ловушку с помощью самоходной установки "Краб", затем врага уничтожили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ.

"Беспилотные летательные аппараты 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины заметили скопление живой силы противника в районе Бахмута", - говорится в сообщении. Как рассказывают военные, координаты мгновенно передали бригадной минометной батарее и самоходной установке "Краб". "Взрывы 155-миллиметровых снарядов загнали кафиров в посадку, а там уже их ждали пристрелянные нашими минометчиками сектора", - добавляют в ДШВ. Позже посадку зачистили штурмовые подразделения украинских десантников.