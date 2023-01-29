В Польше развернули скрытую мастерскую по ремонту техники и артиллерии из Украины, - WSJ

Скрытая польская ремонтная мастерская начала масштабную операцию по возвращению на поле боя поврежденной украинской артиллерии и бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По словам издания, в разветвленном фабричном комплексе, окруженном заброшенными зданиями, сотни техников круглосуточно работают над ремонтом украинской артиллерии и тяжелой бронетехники и возвращению ее на линию фронта.

WSJ заявляет, что вокруг мастерской размером с футбольное поле, в котором размещены три пушки AHS Krab постоянно гудят техники, а воздух насыщен запахом металлической пыли и автомобильной смазки. У двух "крабов", которые выглядят как танки, но представляют собой самоходные 155-мм гаубицы, отсутствуют части гусениц, они пронизаны шаровыми дырами и искривленным металлом.

"Это на самом деле прибыло сюда в самом плохом состоянии, которое мы видели... Весь ствол отсутствовал, тело сильно повреждено", - сказал инженер Мирослав Сурованец, указывая на восстановленную "Краб".

Еще один "Краб" сверкает чистотой, готовый к переправке обратно в Украину. На ремонт каждой единицы специалистам может уйти до двух месяцев работы. К тому же, по данным издания, техники должны пройти ряд проверок безопасности, прежде чем их допустят на завод в месте.