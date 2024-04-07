RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минобороны обновило алгоритм рекрутинга в ВСУ: как записаться в армию

Фото: новый алгоритм рекрутинга в ВСУ (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Карина Левицкая

Министерство обороны начало упорядочивать новый алгоритм рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины, который будет происходить в четыре этапа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-службы Минобороны.

"Министерство обороны Украины сообщает о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Алгоритм призван заменить устаревшие подходы – понятным механизмом добровольного присоединения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн", - заявили в министерстве.

Согласно обнародованной инфографике, рекрутинг в ВСУ предусматривает четыре этапа.

Первый этап

В частности, на первом этапе можно выбрать должность и воинскую часть, обратившись к рекрутерам в центрах рекрутинга:

  • на базе ЦНАПов,
  • на онлайн-платформах www.lobbyx.army, www.work.ua/zsu, www.defence.robota.ua, www.olx.ua/ru/rabota,
  • на сайтах воинских частей,
  • в рекрутинговых центрах отдельных воинских частей или в ТЦК СП.

Второй этап

После избрания должности на втором этапе проходит коммуникация с соответствующей воинской частью, где необходимо пройти собеседование, проверить физическую подготовку и пройти психолого-диагностическое тестирование.

По итогам этого этапа предоставляется рекомендательное письмо от воинской части, с которым необходимо обратиться в ТЦК.

Третий этап

На третьем этапе лицо с рекомендательным письмом должно посетить ТЦК СП для уточнения личных данных, прохождения ВЛК и прохождения профессионального отбора и формирования личного дела.

Как объясняют в Минобороны, в случае, если при отборе определяется несоответствие кандидата на избранной должности, ему или ей приоритетно предлагаются другие должности в избранной воинской части.

Четвертый этап

На финальном, четвертом этапе выдается направление для прохождения военной службы.

В случае, если кандидат имеет опыт прохождения военной службы в течение последних 10 лет, он получает направление непосредственно в определенные воинские части согласно предоставленным рекомендательным письмам.

Если такого опыта нет, кандидата отправят в учебный центр.

Законопроект о мобилизации

В конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.

Несколько недель назад парламент принял законопроект в первом чтении.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что у народных депутатов 14 дней между первым и вторым чтением законопроект о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине изменяют закон о мобилизации, поскольку документ был принят до войны и не отвечает реалиям.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против УкраиныМобилизация в Украине