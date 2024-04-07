Минобороны обновило алгоритм рекрутинга в ВСУ: как записаться в армию

"Министерство обороны Украины сообщает о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Алгоритм призван заменить устаревшие подходы – понятным механизмом добровольного присоединения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн", - заявили в министерстве.

Согласно обнародованной инфографике, рекрутинг в ВСУ предусматривает четыре этапа.

Первый этап

В частности, на первом этапе можно выбрать должность и воинскую часть, обратившись к рекрутерам в центрах рекрутинга:

на базе ЦНАПов,

на онлайн-платформах www.lobbyx.army, www.work.ua/zsu, www.defence.robota.ua, www.olx.ua/ru/rabota,

на сайтах воинских частей,

в рекрутинговых центрах отдельных воинских частей или в ТЦК СП.

Второй этап

После избрания должности на втором этапе проходит коммуникация с соответствующей воинской частью, где необходимо пройти собеседование, проверить физическую подготовку и пройти психолого-диагностическое тестирование.

По итогам этого этапа предоставляется рекомендательное письмо от воинской части, с которым необходимо обратиться в ТЦК.

Третий этап

На третьем этапе лицо с рекомендательным письмом должно посетить ТЦК СП для уточнения личных данных, прохождения ВЛК и прохождения профессионального отбора и формирования личного дела.

Как объясняют в Минобороны, в случае, если при отборе определяется несоответствие кандидата на избранной должности, ему или ей приоритетно предлагаются другие должности в избранной воинской части.

Четвертый этап

На финальном, четвертом этапе выдается направление для прохождения военной службы.

В случае, если кандидат имеет опыт прохождения военной службы в течение последних 10 лет, он получает направление непосредственно в определенные воинские части согласно предоставленным рекомендательным письмам.

Если такого опыта нет, кандидата отправят в учебный центр.