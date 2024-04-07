Міноборони оновило алгоритм рекрутингу до ЗСУ: як записатися до війська

"Міністерство оборони України повідомляє про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил. Алгоритм покликаний замінити застарілі підходи – на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн", - заявили в міністерстві.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, рекрутинг до ЗСУ передбачає чотири етапи.

Перший етап

Зокрема, на першому етапі можна обрати посаду та військову частину, звернувшись до рекрутерів у центрах рекрутингу:

на базі ЦНАПів,

на онлайн-платформах www.lobbyx.army, www.work.ua/zsu, www.defence.robota.ua, www.olx.ua/uk/rabota,

на сайтах військових частин,

у рекрутингових центрах окремих військових частин чи в ТЦК СП.

Другий етап

Після обрання посади на другому етапі відбувається комунікація з відповідною військовою частиною, де треба пройти співбесіду, перевірити фізичну підготовку та пройти психолого-діагностичне тестування.

За підсумками цього етапу надається рекомендаційний лист від військової частини, з яким необхідно звернутися до ТЦК.

Третій етап

На третьому етапі особа з рекомендаційним листом повинна відвідати ТЦК СП для уточнення особових даних, проходження ВЛК та проходження професійного відбору та формування особової справи.

Як пояснюють у Міноборони, у разі, якщо під час відбору визначається невідповідність кандидата обраній посаді, йому чи їй пріоритетно пропонуються інші посади в обраній військовій частині.

Четвертий етап

На фінальному, четвертому, етапі видається направлення для проходження військової служби.

У разі, якщо кандидат має досвід проходження військової служби протягом останніх 10 років, він отримує направлення безпосередньо до визначених військових частин згідно з наданими рекомендаційними листами.

Якщо ж такого досвіду немає, кандидата відправлять до навчального центру.