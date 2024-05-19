Минобороны Германии просит у правительства дополнительные 3,8 млрд евро для Украины, - Bild
Минобороны Германии сообщило федеральному правительству о дополнительной потребности в 3,8 млрд евро для помощи Украине на текущий финансовый год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Издание пишет, что Германия предоставила Киеву в этом году 7,1 млрд евро военной помощи. Сумма используется для оплаты военных товаров, которые Украина покупает непосредственно у промышленности. Средства также будут направлены на финансирование перезаказов оружия, которое Бундесвер передал украинской армии.
Однако Украина срочно нуждается в усилении поддержки для эффективной обороны против российских захватчиков.
По информации Bild, Минобороны сообщило правительству о дополнительной потребности в 3,8 млрд евро для помощи Украине на текущий финансовый год.
В среду глава ведомства Борис Писториус обсудил вопрос с канцлером Олафом Шольцем.
Сверхплановые расходы должны быть поданы на утверждение парламента в июне. В том числе встречное финансирование.
Министерство финансов, по данным издания, одобряет это предложение оборонного ведомства.
Кроме того, источники Bild сообщили, что на 2025 год Минобороны заложило рекордную сумму в 15 миллиардов евро на помощь Украине.
Напомним, 17 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украине нужно больше оружия дальнего действия, чтобы отразить наступление России на севере Харьковской области, где ситуация вокруг второго по величине города страны остается "очень драматичной".
Шольц по-прежнему отказывается предоставить Украине ракеты большой дальности Taurus.
Однако, недавно он принял решение о передаче Украине третьей системы Patriot.
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