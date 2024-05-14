Шольц о третьей системе Patriot для Украины: непростое решение, это пример для других стран

Решение о передаче Германией третьей системы Patriot для Украины оказалось непростым. Но это пример другим странам, которые должны ему последовать.

Канцлер напомнил, что Германия обязалась поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Как вы знаете, мы решили сейчас представить Украине третью систему Patriot, и это было решение, которое было не таким уж и простым, потому что у нас таких систем не очень много, но это было важно сделать", - сказал Шольц.

Он добавил, что Германия надеется, что некоторые другие европейские страны последуют этому примеру, потому что Украине нужно больше боеприпасов, артиллерии, танков и ПВО, и особенно Patriot.