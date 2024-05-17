ua en ru
Пт, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МИД Германии призвала передать Украине дальнобойное оружие, чтобы защитить Харьков

Украина, Пятница 17 мая 2024 13:17
UA EN RU
Глава МИД Германии призвала передать Украине дальнобойное оружие, чтобы защитить Харьков Фото: Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украине нужно больше оружия дальнего действия, чтобы отразить наступление России на севере Харьковской области, где ситуация вокруг второго по величине города страны остается "весьма драматичной".

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Важно отрезать российские маршруты снабжения и предоставить Украине оружие, "которое можно будет использовать на средних и дальних дистанциях", заявила Бербок в кулуарах встречи министров иностранных дел в Страсбурге.

"Мы также работаем над этим с другими партнерами", - сказала она, отметив, что в целом это "чрезвычайно сложная ситуация"

Германия стала вторым по величине поставщиком оружия в Украину после российского вторжения в 2022 году, но канцлер Олаф Шольц до сих пор воздерживается от оснащения Киева ракетами большой дальности Taurus.

Напомним, 10 мая российская армия начала наступление на севере Харьковской области и захватила около десяти населенных пунктов. Как сообщил президент Владимир Зеленский, российская армия продвинулась не более чем на 10 км.

Зеленский также заявил, что Украине для обороны Харькова нужны современные системы ПВО. По его словам, будет достаточно двух Patriot.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
В Украине запустили приложение для военнообязанных Резерв+: как оно работает
В Украине запустили приложение для военнообязанных Резерв+: как оно работает
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию