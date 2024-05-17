Глава МИД Германии призвала передать Украине дальнобойное оружие, чтобы защитить Харьков

Украине нужно больше оружия дальнего действия, чтобы отразить наступление России на севере Харьковской области, где ситуация вокруг второго по величине города страны остается "весьма драматичной".

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Важно отрезать российские маршруты снабжения и предоставить Украине оружие, "которое можно будет использовать на средних и дальних дистанциях", заявила Бербок в кулуарах встречи министров иностранных дел в Страсбурге.

"Мы также работаем над этим с другими партнерами", - сказала она, отметив, что в целом это "чрезвычайно сложная ситуация"

Германия стала вторым по величине поставщиком оружия в Украину после российского вторжения в 2022 году, но канцлер Олаф Шольц до сих пор воздерживается от оснащения Киева ракетами большой дальности Taurus.