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В Минобороны Германии подтвердили размещение систем Patriot в Польше

Фото: в Минобороны Германии подтвердили размещение систем Patriot в Польше (howstuffworks.com)
Автор: Иван Носальский

Берлин и Варшава достигли договоренностей о том, что системы Patriot будут размещены в Польше. Сейчас решается вопрос о их местонахождении.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии DW заявил неназванный представитель Минобороны Германии.

"Вчера вечером министр Ламбрехт (глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт - ред.) и ее польский коллега (Мариуш Блащак - ред.) хорошо поговорили о предложении Германии разместить системы Patriot в Польше и достигли принципиального соглашения", - рассказал он.

Чиновник оборонного ведомства также отметил, что сейчас Варшава и Берлин должны обсудить технические детали, в том числе возможное местонахождение ПВО, необходимую инфраструктуру и интеграцию со структурами связи и управления.

"Планируется немедленно отправить в Польшу разведывательную группу. Подробности переезда, такие как количество филиалов, даты, места и т. д., будут доступны только после того, как они будут запланированы", - добавил он.

Напомним, вчера, 6 декабря, Блащак заявил, что он достиг со своей немецкой коллегой соглашения о размещении Patriot на территории Польши.

Ранее предлагалось разместить эти системы в Украине, но Германия отвергла такое предложение.

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