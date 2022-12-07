В Минобороны Германии подтвердили размещение систем Patriot в Польше

Берлин и Варшава достигли договоренностей о том, что системы Patriot будут размещены в Польше. Сейчас решается вопрос о их местонахождении.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии DW заявил неназванный представитель Минобороны Германии.
"Вчера вечером министр Ламбрехт (глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт - ред.) и ее польский коллега (Мариуш Блащак - ред.) хорошо поговорили о предложении Германии разместить системы Patriot в Польше и достигли принципиального соглашения", - рассказал он.
Чиновник оборонного ведомства также отметил, что сейчас Варшава и Берлин должны обсудить технические детали, в том числе возможное местонахождение ПВО, необходимую инфраструктуру и интеграцию со структурами связи и управления.
"Планируется немедленно отправить в Польшу разведывательную группу. Подробности переезда, такие как количество филиалов, даты, места и т. д., будут доступны только после того, как они будут запланированы", - добавил он.
Напомним, вчера, 6 декабря, Блащак заявил, что он достиг со своей немецкой коллегой соглашения о размещении Patriot на территории Польши.
Ранее предлагалось разместить эти системы в Украине, но Германия отвергла такое предложение.
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