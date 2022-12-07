В Минобороны Германии подтвердили размещение систем Patriot в Польше

"Вчера вечером министр Ламбрехт (глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт - ред.) и ее польский коллега (Мариуш Блащак - ред.) хорошо поговорили о предложении Германии разместить системы Patriot в Польше и достигли принципиального соглашения", - рассказал он.

Чиновник оборонного ведомства также отметил, что сейчас Варшава и Берлин должны обсудить технические детали, в том числе возможное местонахождение ПВО, необходимую инфраструктуру и интеграцию со структурами связи и управления.

"Планируется немедленно отправить в Польшу разведывательную группу. Подробности переезда, такие как количество филиалов, даты, места и т. д., будут доступны только после того, как они будут запланированы", - добавил он.