У Міноборони Німеччини підтвердили розміщення систем Patriot у Польщі

"Вчора ввечері міністр Ламбрехт (голова Міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт - ред.) та її польський колега (Маріуш Блащак - ред.) добре поговорили про пропозицію Німеччини розмістити системи Patriot у Польщі та досягли принципової угоди", - розповів він.

Чиновник оборонного відомства також зазначив, що зараз Варшава та Берлін мають обговорити технічні деталі, зокрема можливе місцезнаходження ППО, необхідну інфраструктуру та інтеграцію зі структурами зв'язку і управління.

"Планується негайно відправити до Польщі розвідувальну групу. Подробиці переїзду, такі як кількість філій, дати, місця тощо, будуть доступні лише після того, як їх буде заплановано", - додав він.