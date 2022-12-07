UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Міноборони Німеччини підтвердили розміщення систем Patriot у Польщі

Фото: у Міноборони Німеччини підтвердили розміщення систем Patriot у Польщі (howstuffworks.com)
Автор: Іван Носальський

Берлін і Варшава домовилися про те, що системи Patriot будуть розміщені в Польщі. Наразі вирішується питання про їхнє місцезнаходження.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі DW заявив неназваний представник Міноборони Німеччини.

"Вчора ввечері міністр Ламбрехт (голова Міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт - ред.) та її польський колега (Маріуш Блащак - ред.) добре поговорили про пропозицію Німеччини розмістити системи Patriot у Польщі та досягли принципової угоди", - розповів він.

Чиновник оборонного відомства також зазначив, що зараз Варшава та Берлін мають обговорити технічні деталі, зокрема можливе місцезнаходження ППО, необхідну інфраструктуру та інтеграцію зі структурами зв'язку і управління.

"Планується негайно відправити до Польщі розвідувальну групу. Подробиці переїзду, такі як кількість філій, дати, місця тощо, будуть доступні лише після того, як їх буде заплановано", - додав він.

Нагадаємо, вчора, 6 грудня, Блащак заявив, що він досяг зі своєю німецькою колегою угоди про розміщення Patriot на території Польщі.

Раніше пропонувалося розмістити ці системи в Україні, але Німеччина відкинула таку пропозицію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияПольщаПВО