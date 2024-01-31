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В Минобороны Нидерландов уверены, что Украина получит F-16 в этом году

Фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Нидерландах уверены, что смогут передать Украине истребители F-16 в этом году. Но точного срока поставок нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.

Соответствующее заявление она сделала по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран Европейского союза, которая проходит в Брюсселе сегодня, 31 января.

"Мы действительно упорно работаем над этим. Над этим также упорно работают украинцы. Это произойдет в этом году. Я уверена в этом", - сказала министр, комментируя сроки передачи F-16 Украине.

При этом она не стала уточнять, когда именно будут переданы истребители.

"Я не могу назвать конкретное время и дату прямо сейчас", - добавила Оллонгрен.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

В Пентагоне заявили, что Украина сможет получить первые истребители F-16 уже в этом году. А спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркивал, что партнеры готовы передать Украине самолеты, но нужно завершить подготовительные работы.

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