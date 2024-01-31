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У Міноборони Нідерландів впевнені, що Україна отримає F-16 цього року

Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Нідерландах впевнені, що зможуть передати Україні винищувачі F-16 у цьому році. Але точного терміну постачання немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

Відповідну заяву вона зробила після прибуття на неформальну зустріч міністрів оборони країн Європейського союзу, яка проходить у Брюсселі сьогодні, 31 січня.

"Ми справді наполегливо працюємо над цим. Над цим також наполегливо працюють українці. Це станеться цього року. Я впевнена в цьому", - сказала міністр, коментуючи терміни передачі F-16 Україні.

При цьому вона не стала уточнювати, коли саме будуть передані винищувачі.

"Я не можу назвати конкретний час і дату прямо зараз", - додала Оллонгрен.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

Наприкінці грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні

У Пентагоні заявили, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 вже цьогоріч. А речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошував, що партнери готові передати Україні літаки, але потрібно завершити підготовчі роботи.

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