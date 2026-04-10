В Минобороны назвали дату нового "Рамштайна": какие приоритеты

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" запланировано на 15 апреля. Главными темами встречи станут усиление ПВО и развитие беспилотных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Во время рабочего звонка министр обороны Украины Михаил Федоров и его немецкий коллега Борис Писториус обсудили детали предстоящей встречи. Украина готовит обновление по реализации пунктов "Плана войны" для принуждения России к миру.
Приоритетными направлениями сотрудничества станут - усиление противовоздушной обороны, развитие беспилотных систем, обмен боевыми данными и технологиями.
Украина предлагает союзникам модель кооперации, где партнеры получают доступ к уникальному боевому опыту и системам украинского производства, в частности методам борьбы с дронами типа "шахед".
Стороны готовят ряд технологических проектов, включающих дополнительное финансирование дронов дальнего и среднего радиуса действия (deep-strike и middle-strike).
Также обсуждались перспективы сотрудничества в сфере инновационного лазерного оружия.
Михаил Федоров отметил критическую роль Германии в защите украинской инфраструктуры, в частности благодаря поставкам ракет PAC-3.
"Взносы от Германии имели критическое значение для отражения российских атак", - подчеркнул глава Минобороны.
Особое внимание министры уделили обмену массивами боевых данных. В ближайшее время планируется усиление взаимодействия в этом направлении, что откроет новые возможности для развития оборонных возможностей обеих стран.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обещанные партнерами во время предыдущих встреч ракеты для систем ПВО Patriot уже прибыли в Украину. Речь идет о партии ракет PAC-3, которые имеют критическое значение для защиты неба от баллистических угроз.
Также по итогам заседания Контактной группы, состоявшегося 12 февраля, Украина получила один из крупнейших пакетов поддержки. Тогда союзники подтвердили выделение 38 млрд долларов, которые направили на закупку дронов, средств ПВО и боеприпасов.
Кроме получения оружия, Киев сейчас работает над изменением логики работы самого "Рамштайн". Реформа формата необходима для того, чтобы каждая страна-участница имела четкое понимание своих конкретных вкладов в долгосрочную обороноспособность Украины.