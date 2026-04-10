В Минобороны назвали дату нового "Рамштайна": какие приоритеты

Помощь союзников и реформа "Рамштайн"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обещанные партнерами во время предыдущих встреч ракеты для систем ПВО Patriot уже прибыли в Украину. Речь идет о партии ракет PAC-3, которые имеют критическое значение для защиты неба от баллистических угроз.

Также по итогам заседания Контактной группы, состоявшегося 12 февраля, Украина получила один из крупнейших пакетов поддержки. Тогда союзники подтвердили выделение 38 млрд долларов, которые направили на закупку дронов, средств ПВО и боеприпасов.

Кроме получения оружия, Киев сейчас работает над изменением логики работы самого "Рамштайн". Реформа формата необходима для того, чтобы каждая страна-участница имела четкое понимание своих конкретных вкладов в долгосрочную обороноспособность Украины.