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Минобороны Молдовы о полетах ракет РФ над страной: военная угроза и огромное давление

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Бухарест, Четверг 13 апреля 2023 23:03
Минобороны Молдовы о полетах ракет РФ над страной: военная угроза и огромное давление Фото: Анатолий Носатый, министр обороны Молдовы (Facebook-страница Носатого)
Автор: Иван Носальский

Пуски российских ракет над Молдовой, которые фиксировали уже несколько раз, являются военной угрозой для страны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker, об этом заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый.

"Сейчас Молдова тоже подвергается военным угрозам. Например, международное сообщество отмечает нарушение нашего воздушного пространства российскими ракетами. Конечно же мы анализируем и следим за ситуацией в приднестровском регионе в зоне безопасности, а также в непосредственной близости от молдавской границы", - отметил министр в ходе встречи с главами Минобороны и МИД Украины и Румынии.

По его словам, сейчас ситуация с безопасностью в стране спокойная, но непредсказуемая. При этом в Молдове заметили попытки использовать элементы гибридной войны.

"Сложившаяся ситуация оказывает огромное давление на сектор национальной обороны", - добавил Носатый.

Напомним, 10 февраля 2023 года ракета россиян нарушила воздушное пространство Молдовы во время массированного удара по Украине.

При этом 16 февраля на территории Молдовы обломки ракет. Это произошло уже после нового обстрела Украины россиянами.

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