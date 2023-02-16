Ночная массированная атака: в Молдове снова нашли обломки ракеты у границы с Украиной

В Молдове снова обнаружили обломки ракеты у границы с Украиной. В этот раз их обнаружили после ночной массированной воздушной атаки россиян на мирные украинские города.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Молдовы.

"В районе сектора пограничной полиции Ларга (район Бричень) обнаружили остатки ракеты после воздушных атак России против Украины", - говорится в сообщении.

Указано, что после этого пограничники Молдовы оцепили территорию, где упали остатки ракеты и сообщили об инциденте экстерной службе и правоохранителям.

" Это уже четвертый случай, когда на территорию Республики Молдова падают остатки ракет от бомбардировок Украины ", - добавляют в сообщении.

Напомним, что россияне сегодня нанесли массированный удар по Украине. Враг запустил 36 ракет разных типов, из которых 16 удалось сбить.

Добавим, что во время предыдущей атаки против Украины одна из вражеских ракет пролетела над территорией Молдовы.

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