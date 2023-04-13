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Міноборони Молдови про польоти ракет РФ над країною: військова загроза та величезний тиск

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Бухарест, Четвер 13 квітня 2023 23:03
Міноборони Молдови про польоти ракет РФ над країною: військова загроза та величезний тиск Фото: Анатолій Носатий, міністр оборони Молдови (Facebook-сторінка Носатого)
Автор: Іван Носальський

Пуски російських ракет над Молдовою, які фіксували вже кілька разів, є військовою загрозою для країни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker, про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.

"Зараз Молдова теж піддається військовим загрозам. Наприклад, міжнародне співтовариство відзначає порушення нашого повітряного простору російськими ракетами. Звичайно ж ми аналізуємо і стежимо за ситуацією в придністровському регіоні в зоні безпеки, а також у безпосередній близькості від молдавського кордону", - зазначив міністр у ході зустрічі з головами Міноборони та МЗС України та Румунії.

За його словами, зараз ситуація з безпекою у країні спокійна, але непередбачувана. При цьому у Молдові помітили спроби використати елементи гібридної війни.

"Ситуація, що склалася, чинить величезний тиск на сектор національної оборони", - додав Носатий.

Нагадаємо, 10 лютого 2023 року ракета росіян порушила повітряний простір Молдови під час масованого удару по Україні.

При цьому 16 лютого на території Молдови уламки ракет. Це сталося після нового обстрілу України росіянами.

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