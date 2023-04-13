Міноборони Молдови про польоти ракет РФ над країною: військова загроза та величезний тиск

Пуски російських ракет над Молдовою, які фіксували вже кілька разів, є військовою загрозою для країни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker , про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.

"Зараз Молдова теж піддається військовим загрозам. Наприклад, міжнародне співтовариство відзначає порушення нашого повітряного простору російськими ракетами. Звичайно ж ми аналізуємо і стежимо за ситуацією в придністровському регіоні в зоні безпеки, а також у безпосередній близькості від молдавського кордону", - зазначив міністр у ході зустрічі з головами Міноборони та МЗС України та Румунії.

За його словами, зараз ситуація з безпекою у країні спокійна, але непередбачувана. При цьому у Молдові помітили спроби використати елементи гібридної війни.

"Ситуація, що склалася, чинить величезний тиск на сектор національної оборони", - додав Носатий.