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Российская ракета вновь вошла в воздушное пространство Молдовы, - Ким

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Пятница 10 февраля 2023 10:35
Российская ракета вновь вошла в воздушное пространство Молдовы, - Ким Фото: российская ракета вновь вошла в воздушное пространство Молдовы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во время очередной атаки на Украину российская ракета вошла в воздушное пространство Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Одна ракета в воздушном пространстве Молдовы (транзитом пока)", - написал Ким.

Реакции молдавской стороны пока нет. Однако это уже не первый случай, когда россияне используют воздушное пространство Молдовы для ракетных ударов по Украине.

Напомним, 14 января во время массированного обстрела Украины россиянами на территории Молдовы упали обломки ракеты. Их обнаружили в одном из садов страны.

Позже сообщалось, что молдавские саперы провели контролируемый подрыв боеголовки ракеты, которая упала в северной части страны.

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