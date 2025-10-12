Минобороны Финляндии случайно рассекретило документ об оборонных закупках
Министерство обороны Финляндии случайно раскрыло секретную информацию, которую ранее само засекретило.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Речь идет о документе, который оказался в распоряжении Yle по запросу. Часть информации в нем была заштрихована, но эти данные можно было легко восстановить.
Согласно министерству, при обработке документа допустили человеческую ошибку, чего не должно было быть. Рассекреченная информация касалась оборонных закупок, связанных с подготовкой бюджета.
Yle не раскрывает содержания заштрихованной фразы, поскольку эта информация не имеет существенного общественного значения.
В министерстве же отмечают, что отнесутся к ошибке серьезно.
