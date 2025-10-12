ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Минобороны Финляндии случайно рассекретило документ об оборонных закупках

Финляндия, Воскресенье 12 октября 2025 15:05
UA EN RU
Минобороны Финляндии случайно рассекретило документ об оборонных закупках Фото: Минобороны Финляндии случайно раскрыло секретные данные (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Министерство обороны Финляндии случайно раскрыло секретную информацию, которую ранее само засекретило.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Речь идет о документе, который оказался в распоряжении Yle по запросу. Часть информации в нем была заштрихована, но эти данные можно было легко восстановить.

Согласно министерству, при обработке документа допустили человеческую ошибку, чего не должно было быть. Рассекреченная информация касалась оборонных закупок, связанных с подготовкой бюджета.

Yle не раскрывает содержания заштрихованной фразы, поскольку эта информация не имеет существенного общественного значения.

В министерстве же отмечают, что отнесутся к ошибке серьезно.

Напомним, что ранее в этом году Украина рассекретила данные о запасах критических полезных ископаемых.

А вот ЦРУ тем временем обнародовало ранее засекреченный отчет о вероятной встрече советских военных с НЛО, и нападением пришельцев на солдат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия
Новости
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит