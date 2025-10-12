Міноборони Фінляндії випадково розсекретило документ про оборонні закупівлі

Йдеться про документ, який опинився у розпорядженні Yle на запит. Частина інформації в ньому була заштрихована, але ці дані можна було легко відновити.

Згідно з міністерством, при обробці документа припустилися людської помилки, чого не мало бути. Розсекречена інформація стосувалася оборонних закупівель, пов'язаних із підготовкою бюджету.

Yle не розкриває змісту заштрихованої фрази, оскільки ця інформація не має істотного суспільного значення.