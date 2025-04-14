ЦРУ рассекретило данные о вероятном столкновении советских военных с пришельцами

ЦРУ обнародовало ранее засекреченный отчет о вероятной встрече советских военных с НЛО, и нападением пришельцев на солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Сообщения о таком отчете ранее описывались канадским изданием Canadian Weekly World News и украинской газетой "Голос Украины", и впервые были опубликованы в мае 2000 года.

В издании Canadian Weekly World News выдвигались предположения, что предполагаемый инцидент произошел между 1989 и 1990 годами, и впервые был опубликован в 1993 году.

Теперь соответствующий документ был опубликован на веб-сайте Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) США.

Что рассказывается в документе о "столкновении"

В докладе из первых уст описывается ответное нападение инопланетян после того, как советские солдаты якобы сбили НЛО, летевший над военной базой.

Сообщается, что инопланетяне вышли из-под обломков, слились в один объект, который "взорвался" ярким светом. После этого все кроме двух советских солдат превратились в камни. Вроде бы об этом писалось в отчете Комитета государственной безопасности СССР.

"Если досье КГБ соответствует действительности, это чрезвычайно угрожающее дело. Инопланетяне обладают таким оружием и технологиями, которые выходят за рамки всех наших предположений. Они могут постоять за себя, если их атакуют", - цитируется в отчете неназванный представитель ЦРУ.

Согласно документу, разведка США обнаружила информационное сообщение о "низколетящем космическом корабле в форме тарелки" над советским подразделением, участвовавшим в учениях.

Официальные лица написали, что "по неизвестным причинам" солдаты СССР запустили ракету "земля-воздух" по неизвестному объекту, в результате чего он упал вблизи военной базы.

В отчете также описывается, как "пять низкорослых гуманоидов с "большими головами и большими черными глазами" вышли" из сбитого космического корабля и слились вместе, чтобы создать один "единый объект", издавая при этом громкое жужжание.

Также сообщалось, что якобы после этого сферический объект вспыхнул ослепительным ярким светом.

По свидетельствам очевидцев, указывается в документе, 23 солдата внезапно "превратились в каменные столбы". Сообщается, что двое мужчин пережили атаку, потому что они стояли в затененном месте и не испытали полностью эффекта от вспышки света.

Как писали официальные лица, останки "окаменелых солдат" и космический корабль якобы перевезли на секретную научно-исследовательскую базу под Москвой. Там обнаружили, что молекулярная структура солдат совпадает с молекулярной структурой известняка.

Также в документе утверждается, что ученые считают причиной "источник энергии", который еще не был известен людям.

В Штатах изучают неизвестные воздушные явления

Западные СМИ добавляют, что хотя первоначальный контекст документа остается неизвестным, он, вероятно, происходит из телеграммы или иной формы информации из открытых источников.

В ЦРУ и в Пентагоне не ответили на запрос американских СМИ относительно комментариев о данном документе.

Стоит напомнить, что в 2020 году Министерство обороны США объявило о создании специальной группы по неизвестным воздушным явлениям (UAPTF) с целью "выявления, анализа и каталогизации" неизвестных объектов, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

Создание программы произошло после многих лет правительственных усилий по исследованию неизвестных объектов-самолетов.

Также мы писали, что в конце 2020 года бывший директор ЦРУ Джон Бренанн сделал заявление о существовании пришельцев. Он высказал предположение, что во Вселенной есть другие формы жизни.

Добавим, летом 2021 года появился правительственный отчет разведки США о неопознанных летающих объектах. В отчете Пентагона говорилось о 144 сообщениях о зафиксированных неопознанных летательных объектах с 2004 года, которые, кроме одного, остаются необъяснимыми. В американской разведке тебе заявили, что НЛО создают угрозу национальной безопасности США.

Напомним также, в начале 2025 года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о рассекречивании государственных файлов, которые, в частности, касаются НЛО, и принадлежат периоду давности в несколько десятилетий.